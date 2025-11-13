الصحة تكشف حقيقة إغلاق مدارس بسبب الفيروسات التنفسية

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حقيقة ما يتم تداوله حول غلق مدارس بسبب أمراض الجهاز التنفسي، نافيًا صحة ذلك، ومؤكدًا أن الوضع الوبائي الحالي طبيعي تمامًا ولا يستدعي أي إجراءات استثنائية.

وأكد "عبد الغفار"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" على قناة dmc، أن هناك متابعة دقيقة للوضع الوبائي من خلال وحدات الترصد المنتشرة في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأعراض المسجلة لهذا الموسم لا تختلف عن الأعوام السابقة.

وتابع متحدث وزارة الصحة: لا توجد أي توصيات طبية بغلق الفصول أو المدارس، والفيروسات المنتشرة حاليًا هي نفسها المعتادة في هذا الوقت من العام، وتشمل الأنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، إلى أن الوزارة تقدم نصائح وقائية لأولياء الأمور، أهمها الالتزام بالنظافة الشخصية والتهوية الجيدة للفصول، مؤكدًا أن هذه الإجراءات كافية للحفاظ على سلامة الطلاب.

وأضاف أن التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية يظل أحد أهم سبل الوقاية، مشددًا على أن اللقاح يقلل من حدة الأعراض بنسبة تصل إلى 70%، خاصة للأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

