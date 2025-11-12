خالد أبو بكر: جهود مصر الدبلوماسية ستظل فخرًا للأجيال المقبلة

أكد المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر أن تجربته بزيارة السودان عززت إحساسه بالفخر والاعتزاز بمصر، مشيرًا إلى أنه أدرك قيمة الأمن والاستقرار في بلاده وأهمية وجود جيش وطني موحد بعد مشاهدته للوضع هناك.

وفي حديثه ببرنامج "آخر النهار" على قناة "النهار"، سلط أبو بكر الضوء على عمق العلاقات المصرية السودانية، مؤكدًا أنها تتجاوز التفسيرات الرسمية لتكون علاقات أخوة ودم ومصير واحد.

و أشار أبو بكر إلى أن مصر فتحت أبوابها لاستقبال الأسر السودانية المتضررة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الأزمة، وهو ما حظي بتقدير كبير من الشعب السوداني والدبلوماسيين.

أكد الإعلامي أن الجهود الدبلوماسية المصرية، التي شملت التنسيق مع الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الإنسانية والتركيز على الحلول السياسية منذ سبتمبر الماضي، ستظل محل فخر للأجيال القادمة.

ولفت إلى أن الروابط الثقافية قوية جدًا، حيث أن السودانيين مطلعون على الشخصيات العامة المصرية ويحتفظون بالامتنان العميق لمصر وشعبها على دعمهم.

