أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مصر حققت إنجازًا صحيًا كبيرًا، حيث اعتمدت منظمة الصحة العالمية رسميًا خلو البلاد من مرض التراكوما، وهو المسبب الأبرز للعمى المعدي عالميًا، قائلا : جاء هذا الإنجاز بعد سنوات من الجهود الوطنية المكثفة لمكافحة المرض.

أكد الدكتور عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، أن الوصول إلى هذه النتيجة يعود إلى تبني الدولة المصرية سياسة صحية متكاملة، نفذتها بدعم وتعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية.

وشملت الاستراتيجية المصرية عدة ركائز أساسية للقضاء على المرض وهى توفير العلاج دون مقابل لجميع المصابين.ى،و تكثيف جهود الكشف عن الحالات في مراحلها الأولى.

وتابع: حملات توعوية متواصلة حول سُبل الوقاية من المرض.

أشار المتحدث الرسمي إلى أن الدولة لم تكتفِ بالعلاج، بل أولت اهتمامًا خاصًا بمنع أسباب الانتشار من خلال نشر ثقافة غسل الوجه بانتظام والحرص على النظافة الشخصية.

وذكر أن العمل على تحسين البيئة الصحية والمعيشية للمواطنين.

وأضاف أن الجهود شملت أيضًا إجراء التدخلات الجراحية اللازمة للحالات المتقدمة، مما أسهم في ضمان خفض معدلات الإصابة إلى أدنى مستوى.

اقرأ أيضًا:

المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت

مدبولي يعتمد تعريفة تغذية الكهرباء من مشروعات تدوير المخلفات

الأزهر يُدين التفجير الإرهابي في العاصمة الباكستانية