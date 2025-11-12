أول تعليق من نقابة المحامين على صدور قانون الإجراءات الجنائية

علّق محمد الكسار وكيل نقابة المحامين على صدور قانون الإجراءات الجنائية وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية.

وقال الكسار في تصريحاته لمصراوي إن تطبيق القانون مطلع العام القضائي الجديد في أكتوبر 2026 يعد فرصة جيدة للمحامين للتدريب على آليات تطبيق القانون خاصة بعد أن أدخلت عليه عدة تعديلات تتطلب الممارسة والتدريب على تفعيلها.

وأشار الكسار إلى أنها هناك بعض المواد ستتقدم النقابة بالطعن على عدم دستوريتها وسنطالب بتعدليها من البرلمان المقبل.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وافق على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة في 16/10/2025 على تعديل المواد محل اعتراض السيد رئيس الجمهورية، بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق