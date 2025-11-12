إعلان

شيخ الأزهر يعزي تركيا في ضحايا تحطُّم الطائرة العسكرية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

07:23 م 12/11/2025

الدكتور أحمد الطيب

تقدَّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الجمهورية التركية؛ قيادة وشعبا، في ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع أمس الثلاثاء جرَّاء تحطُّم طائرة شحن عسكرية؛ حيث أسفر الحادث عن وقوع عدد من الضحايا.

وأعرب شيخ الأزهر في بيان له، اليوم، عن خالص العزاء وصادق المواساة لأسر الضحايا، داعيًا المولى -عز وجل- أن يرحم الضحايا وأن يتغمدهم بواسع مغفرته، وأن يربط على قلوب أهاليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان.

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر تحطُّم طائرة شحن عسكرية تركيا

