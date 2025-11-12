المتحف الكبير يكشف حقيقة وقف بيع التذاكر للمصريين يومي الجمعة والسبت

كشف الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، حقيقة وقف حجز تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

ونفى "غنيم"، في تصريحات لمصراوي، وقف حجز تذاكر المتحف المصري الكبير في العطلات الرسمية للمصريين.

وأكد الرئيس التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أنه لا صحة مطلقًا لوجود نسب لحجز التذاكر للمصريين والأجانب تصل إلى 80 % للأجانب، و20% للمصريين.

وبين أنه هناك بالفعل نسب لحجز التذاكر للمصريين والأجانب، قائلًا :"دا شئ طبيعي".

كان تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن وقف حجز تذاكر المتحف المصري الكبير للمصريين يومي الجمعة والسبت على الموقع الرسمي لحجز تذاكر المتحف.

يذكر أن كانت قررت إدارة المتحف المصري الكبير، بعد ارتفاع أعداد الزائرين وتكدس الجمهور إطلاق نظاما جديدًا لحجز التذاكر.

وقررت وزارة السياحة والآثار، قصر حجز وشراء تذاكر الزيارة أيام العطلات الرسمية ونهايات الأسبوع (الجمعة والسبت) على الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف فقط، اضغط هنا.

ووفقاً للقرار الجديد، سيتم وقف عمليات حجز وبيع التذاكر من شبابيك التذاكر بالمتحف خلال هذه الأيام المحددة، على أن تستمر كالمعتاد في باقي أيام الأسبوع عبر الموقع الإلكتروني وشبابيك التذاكر معاً طبقا للطاقة الاستيعابية للمتحف.

ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة تنظيم عملية الدخول وضمان تجربة زيارة متميزة وآمنة للزائرين، بما يتماشى مع الطاقة الاستيعابية للمتحف، ويسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وتحسين تجربة الزائرين.