إعلان

الزراعة: تحصين 2.2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

كتب- عمرو صالح:

03:39 م 12/11/2025

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار جهودها لحماية الثروة الحيوانية، من خلال تحصين الماشية بجميع محافظات الجمهورية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مؤكدة أن إجمالي ما تم تحصينه تجاوز 2.2 مليون رأس ماشية حتى الآن، ضمن الحملة القومية التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية نهاية أكتوبر الماضي، وتستمر فعالياتها لمدة شهر ونصف.


وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي الجرعات المستخدمة في التحصين ضد المرضين تجاوز 4.4 ملايين جرعة في مختلف المحافظات.


وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استمرار الحملات المكثفة للمرور على أسواق الماشية بالمحافظات الرئيسية، لتنفيذ أعمال التقصي الميداني، والتواصل مع المربين والتجار، إلى جانب تنفيذ أعمال التطهير وحملات التوعية بأهمية التحصين الدوري الذي يُجرى ثلاث مرات سنويًا لرفع مناعة الحيوانات والوقاية من الأمراض الوبائية.


وأشار الأقنص إلى أن الحالة الوبائية مستقرة تمامًا في جميع الأسواق التي تم المرور عليها، ما يعكس فعالية الإجراءات الوقائية وخطط التحصين الاستباقية، مؤكدًا أن اللجان البيطرية المتنقلة في القرى والنجوع لا تكتفي بالتحصين فقط، بل تقوم كذلك بأعمال الترقيم والتسجيل والتطهير للأسواق.


ودعت الوزارة جميع المربين إلى التعاون مع الفرق البيطرية الميدانية لضمان تحصين حيواناتهم، والتواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية عبر الخط الساخن 19561 لطلب الدعم والمساعدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الزراعة رأس ماشية الحمى القلاعية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الرئيس السيسي يصدر قانون الإجراءات الجنائية الجديد
لجنة من الشباب والرياضة داخل نادي الزمالك.. ما القصة؟
مفاجأة في تحليل المخدرات.. قرار عاجل من النيابة بشأن سائق سيارة إسماعيل الليثي
بدء التسجيل لحجز شقق الإسكان والسداد للحجز يوم الأحد المقبل
بث مباشر.. رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة
اضطرابات وموجة أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
بعد انتهاء المرحلة الأولى.. متى تُعلن نتيجة الانتخابات وموعد جولة الإعادة؟
تأكيدًا لمصراوي.. وزير التعليم يوجه بالتحقيق في واقعة احتجاز طالبة لعدم دفع المصروفات
استعدوا.. الأرصاد تحذر من "موجة اضطراب" الخميس: أمطار ورياح