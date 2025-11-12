الزراعة: تحصين 2.2 مليون رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار جهودها لحماية الثروة الحيوانية، من خلال تحصين الماشية بجميع محافظات الجمهورية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، مؤكدة أن إجمالي ما تم تحصينه تجاوز 2.2 مليون رأس ماشية حتى الآن، ضمن الحملة القومية التي أطلقتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية نهاية أكتوبر الماضي، وتستمر فعالياتها لمدة شهر ونصف.



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي الجرعات المستخدمة في التحصين ضد المرضين تجاوز 4.4 ملايين جرعة في مختلف المحافظات.



وأكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، استمرار الحملات المكثفة للمرور على أسواق الماشية بالمحافظات الرئيسية، لتنفيذ أعمال التقصي الميداني، والتواصل مع المربين والتجار، إلى جانب تنفيذ أعمال التطهير وحملات التوعية بأهمية التحصين الدوري الذي يُجرى ثلاث مرات سنويًا لرفع مناعة الحيوانات والوقاية من الأمراض الوبائية.



وأشار الأقنص إلى أن الحالة الوبائية مستقرة تمامًا في جميع الأسواق التي تم المرور عليها، ما يعكس فعالية الإجراءات الوقائية وخطط التحصين الاستباقية، مؤكدًا أن اللجان البيطرية المتنقلة في القرى والنجوع لا تكتفي بالتحصين فقط، بل تقوم كذلك بأعمال الترقيم والتسجيل والتطهير للأسواق.



ودعت الوزارة جميع المربين إلى التعاون مع الفرق البيطرية الميدانية لضمان تحصين حيواناتهم، والتواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية عبر الخط الساخن 19561 لطلب الدعم والمساعدة.