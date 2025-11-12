أعلنت وزارة العمل، بالتعاون مع سلسلة مطاعم أمريكانا "بيتزا هت"، إتاحة 100 فرصة عمل جديدة مخصصة لذوي الهمم من أصحاب الإعاقات (ضعف السمع، الصم والبكم) بمحافظة القاهرة.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة العمل لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتمكين الأشخاص ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل.

وأكدت الوزارة أن الوظائف متاحة لخريجي المدارس والجامعات من الجنسين، ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عامًا، على أن يكون المتقدم حاصلًا على كارت الخدمات المتكاملة أو شهادة التأهيل.

وتتضمن فرص العمل المعلنة العديد من المزايا التحفيزية؛ من بينها: مرتب ثابت، وبدل مواصلات، ووجبة يومية أو بدل وجبة، بالإضافة إلى تأمينات اجتماعية وطبية، وزيادات سنوية، وساعات عمل مرنة بواقع تسع ساعات يوميًّا تتخللها راحة أسبوعية متغيرة.

ودعت وزارة العمل الراغبين في التقديم إلى التواصل عبر رقم الهاتف (01030008349) أو التوجه مباشرة إلى مقر وزارة العمل القديم (3 شارع يوسف عباس، مدينة نصر، وزارة العمل، على مدار يوم الإثنين 17- 11- 2025. مؤكدة حرصها المستمر على توفير بيئة عمل آمنة ولائقة لذوي القدرات الخاصة، بما يضمن لهم المشاركة الفاعلة في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في سوق العمل.