أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الاستثمار في التنمية البشرية يُعد أحد أبرز أولويات القيادة السياسية والحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الاجتماعات الوزارية المتخصصة تُعقد بمعدل مرة كل أسبوعين لتحقيق التوافق بين مختلف الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال كلمته في النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، الذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار: "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".

وأوضح الوزير أن مفهوم التنمية البشرية يرتكز على بناء الإنسان المصري، من خلال فلسفة التنشئة الاجتماعية التي تهدف إلى توفير الظروف الملائمة للنمو المتكامل للطفل، سواء على الصعيد البدني أو النفسي أو العقلي أو الاجتماعي والديني، بما يُسهم في تكوين شخصية متكاملة للأجيال الجديدة.

وأشار صبحي إلى أهمية ربط التنمية البشرية بالاقتصاد، مستشهدًا بتقارير البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن استثمار الدولة في تنشئة الأطفال المبكرة عالية الجودة يُحقق عائدًا سنويًا يتراوح بين 7% و16% لكل جنيه مُنفق، وأن كل دولار يُنفق على برامج تنمية الطفولة قد يعيد إلى الدولة ما يصل إلى 13 دولارًا.

كما شدد الوزير على أن برامج التنشئة تشمل جميع مؤسسات المجتمع، مثل الحضانة والمدرسة والمسجد والكنيسة ومراكز الشباب والنوادي والأسرة، بهدف غرس القيم والأخلاقيات والممارسات الصحية والرياضية، وتعزيز الولاء والانتماء واحترام القانون، إلى جانب التركيز على التماسك الأسري والبناء النفسي والسلوكي للأفراد.

وأشار صبحي إلى أن وزارة الشباب والرياضة ركزت على مرحلتي النشء والشباب، بدءًا من التعليم قبل الجامعي الذي يضم 25.8 مليون طالب وطالبة، وصولًا إلى مرحلة الشباب حتى سن 40 عامًا بنسبة 11.5% من السكان، أي نحو 65 مليون نسمة، من خلال برامج متكاملة تشمل التعليم، والمجتمع، والرياضة، والفنون، والسلوكيات، بالتعاون مع الوزارات، ومؤسسات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمنظمات الدولية.

وأوضح الوزير أن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة الوطنية تقوم على أربعة محاور رئيسية، تشمل: تحقيق التنمية المتكاملة للشباب والنشء، وتعزيز ممارسة الرياضة لجميع المصريين، والارتقاء بالمنافسة والريادة الرياضية، وتحسين حوكمة قطاعي الشباب والرياضة، مع تحديد مستهدفات دقيقة لكل مرحلة عمرية، بدءًا من سن 4 سنوات وحتى 40 عامًا، لضمان متابعة النتائج وقياس تأثير البرامج بشكل مستمر.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الحكومة المصرية تعمل من خلال هذه المبادرات على بناء جيل جديد قادر على مواجهة تحديات المستقبل، وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على العائد الاجتماعي للاستثمار في الإنسان كأحد أهم مؤشرات النجاح في الجمهورية الجديدة.