بدء مؤتمر "السكان والصحة والتنمية البشرية" بحضور مدبولي



انطلق المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، الذي يعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



ويشارك في المؤتمر عدد واسع من الوزراء والمسؤولين، على رأسهم الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، ووزراء الشباب والرياضة، والتعليم، والأوقاف، والتنمية المحلية، والتعليم العالي.



يُعد المؤتمر أحد أبرز المنصات الدولية التي تجمع القادة وصنّاع السياسات والخبراء ورواد الابتكار لبحث التحديات والفرص في مجالات الصحة الشاملة، الديناميكيات السكانية، الهجرة، السياحة الصحية، تمكين الشباب، التعليم، الذكاء الاصطناعي، واقتصاد الرعاية، بهدف وضع رؤى وسياسات مستدامة تعزز الكرامة الإنسانية والمساواة والتنمية الشاملة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.



يأتي المؤتمر هذا العام ليؤكد التزام الدولة بدفع عجلة التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، من خلال معالجة التحديات السكانية والصحية والاجتماعية، واستثمار الطاقات البشرية في بناء المستقبل.



يسعى المؤتمر إلى تحفيز صياغة سياسات عملية تستند إلى العدالة والابتكار، مع تعزيز الشراكات المجتمعية لبناء مجتمعات مرنة وشاملة، قادرة على مواجهة تحديات المستقبل بثقة واستدامة.



أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر تتضمن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر هذا العام تعزيز التنمية البشرية المستدامة من خلال الاستثمار في التعلم مدى الحياة، والمهارات الرقمية، وضمان المساواة في فرص التعليم والعمل للجميع، وتعزيز العدالة الصحية والاجتماعية عبر توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة، ودمج المحددات الاجتماعية للصحة ضمن السياسات العامة، مع إعطاء الأولوية لحماية الفئات الأكثر ضعفًا.



كما تتضمن الأهداف تمكين الأجيال كافة عبر دعم المشاركة الفعالة في المجتمع، وتشجيع الشيخوخة الصحية والمنتجة، وإتاحة الفرص الكاملة لإطلاق طاقاتهم في مسارات التنمية.و تعزيز الهوية والتماسك الاجتماعي من خلال توظيف الثقافة والرياضة كوسائل فعالة لبناء الانتماء المجتمعي، وتعزيز المرونة والمشاركة المدنية، والاستجابة للتحديات العالمية المرتبطة بالهجرة، والتغير البيئي، والهشاشة السكانية، عبر تبني حلول مبتكرة قائمة على المعرفة، تتماشى مع التحولات العالمية الراهنة.