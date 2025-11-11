الصحة تغلق مستشفى "السفارات" بمدينة نصر لمخالفة اشتراطات الترخيص



أغلقت وزارة الصحة والسكان مستشفى “السفارات” الكائن بـ116 شارع عبد القادر الجرجاني بالحي السابع في مدينة نصر، لمخالفتها اشتراطات الترخيص وقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 153 لسنة 2004.



وبحسب بيان، يأتي القرار تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لضمان خدمات صحية آمنة ومطابقة للمعايير، بحسب بيان اليوم.



وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن فريق إدارة العلاج الحر بمحافظة القاهرة كشف عن مخالفة اشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، ووجود طبيب مقيم غير متخصص يباشر الحالات في الرعاية، مشيراً أنه تم نقل حالة مرضية فورًا إلى مستشفى الوراق المركزي عبر الإسعاف.

ومن جانبه، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق المنشأة وتشميعها، مع تحرير محضر بالمخالفات.



وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية، مؤكدًا حرص الوزارة على تطبيق القانون بحسم لحماية صحة المواطنين.