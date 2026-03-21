أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، تقديم خدمات مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، البروستاتا، القولون، عنق الرحم) مجانًا لأكثر من 16 مليون و900 ألف مواطن من سن 18 عامًا فأكثر، منذ إطلاقها في يونيو 2023، تحت شعار "100 مليون صحة".

آلية الكشف المبكر عن الأورام في مصر.. متحدث الصحة يكشف التفاصيل

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن آلية الكشف بالمبادرة تعتمد على استبيان إلكتروني لتحديد عوامل الخطورة والأعراض، والذي يتم من خلاله إحالة الحالات المشتبه بإصابتها لإجراء الفحوصات المتقدمة وبدء العلاج المناسب.

خطوات التسجيل وإجراء الفحوصات

وأشار "عبدالغفار" إلى أن المواطنين يتم توجيههم للوحدات الصحية لملء الاستبيان المبدئي أو من خلال الموقع الإلكتروني MOH Initiatives، والذي يحدد الورم المستهدف الكشف عنه لكل مواطن.

وأضاف "متحدث الصحة" أنه في حال الاشتباه تُجرى الفحوصات اللازمة من أشعة وتحاليل بالمستشفيات التابعة للمبادرة، وفي حال سلبية النتائج يتم توجيه المواطنين للمتابعة الدورية، بينما تُعرض الحالات الإيجابية على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج.

اكتشاف حالات مبكرة وفيروس الورم الحليمي البشري

وكشف الدكتور خالد عبدالعزيز المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، من جانبه، عن اكتشاف عدد من الحالات المبكرة لأنواع مختلفة من الأورام السرطانية، بالإضافة إلى حالات مصابة بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV).

وأكدت وزارة الصحة استمرارها في تقديم المعلومات والرد على الاستفسارات من خلال الخط الساخن 105 و15335، أو عبر الموقع الإلكتروني للمبادرات الرئاسية ، إضافة إلى الصفحات الرسمية للوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي.

الصحة تنشر 25 عيادة متنقلة بالحدائق والميادين العامة خلال عيد الفطر

الصحة تحذر من مخاطر الفسيخ والرنجة في عيد الفطر