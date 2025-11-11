قيادة قوات شرق القناة تلتقي شيوخ وعواقل سيناء لتعزيز التعاون والتنمية

استقبلت قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب عددًا من شيوخ وعواقل القبائل وقيادات الأجهزة الأمنية وممثلي المجتمع المدني بمحافظتَي شمال وجنوب سيناء .

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على التواصل المستمر مع أهالي سيناء وتبادل الرؤى في كل الموضوعات والقضايا المرتبطة بالمواطن السيناوي.

وبدأت مراسم الزيارة بالوقوف دقيقة حدادًا على شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم لتظل راية الوطن عالية خفاقة، وخلال كلمته نقل اللواء أ.ح هشام فتحي شندي، قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مشيرًا إلى حرص القوات المسلحة على تقديم كل أوجه الدعم لأبناء سيناء والتعاون المستمر مع كل مؤسسات الدولة لدعم جهود التنمية الشاملة بكل ربوع سيناء .

وأكد شيوخ وعواقل سيناء أن جميع أبناء القبائل يقفون خلف القوات المسلحة لدعم جهود الأمن والاستقرار بوطننا الحبيب، معربين عن تقديرهم للدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة لحماية الوطن، فضلًا عن دورها المحوري في تنمية سيناء بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية التي تسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين .

