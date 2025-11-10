"المصل واللقاح": انخفاض الحرارة يخلق بيئة خصبة لانتشار الفيروس المخلوي

كتبت- داليا الظنيني:

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، من تقبيل الأطفال الرضع خلال الفترة الحالية، تزامنًا مع بدء الانخفاض الحاد والمفاجئ في درجات الحرارة، مؤكدًا أن هذا التوقيت يمثل بيئة خصبة لانتشار الفيروس المخلوي التنفسي.

وأوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الفيروس المخلوي ينتمي إلى الفيروسات المخاطية، ويظهر سنويًا مع بداية برودة الجو، مشيرًا إلى أنه قد يسبب التهابات رئوية خطيرة لدى بعض الرضع، خصوصًا الذين يعانون من عيوب خلقية في القلب أو الرئة، بينما يمثل دور برد عادي لباقي الفئات، وإن كان يشكل خطرًا على كبار السن أيضًا.

وأضاف أن الفيروس يصيب الجهاز التنفسي ويتسبب في صعوبة في التنفس عند الرضع مقارنة بنزلات البرد العادية، مؤكدًا ضرورة تدفئة الأطفال جيدًا وتجنب تعريضهم لتيارات الهواء البارد أو حضور التجمعات، مشددًا على أن القبلة قد تنقل العديد من الفيروسات إلى الطفل.

وقال استشاري الحساسية والمناعة،: "لو عندك رضيع، احرص على تجنّب القبلات، ولا تصطحبه إلى الحفلات أو الأماكن المزدحمة، فالفيروس ينتقل بسهولة، والوقاية هي الحماية الأولى".