حرص المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، على متابعة انتظام سير العملية الانتخابية لمجلس النواب ميدانيًا بعددٍ من اللجان بنطاق المحافظة وذلك في إطار حرصه على الاطمئنان على تهيئة الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأكد المحافظ، على التواجد الميداني المستمر لمسؤولي المحافظة حتى انتهاء عمل اللجان مشيرًا إلى متابعته الشخصية لسير العملية الانتخابية من داخل اللجان ومع المواطنين، فضلًا عن متابعته الدورية لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة لمتابعة الموقف أولًا بأول.

وشملت جولة المحافظ مدارس جمال عبد الناصر الثانوية بنات بحي الدقي والقومية بالعجوزة حيث تفقد انتظام العمل داخل اللجان والتأكد من توافر جميع التسهيلات اللازمة للناخبين وخاصة كبار السن وذوي الهمم.

وأكد المحافظ أن العملية الانتخابية تسير في أجواء آمنة ومنظمة بفضل التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، مشيدًا بالدور الوطني للناخبين وإسهامهم في إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي يعكس وعي الشعب المصري وحرصه على المشاركة الإيجابية في بناء مستقبل وطنهم.