"التعليم" تؤكد: امتحانات الثانوية كما هي دون أي تغييرات

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن خطة امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 ستستمر دون أي تعديل في شكلها أو آليات تنفيذها. وأكدت المصادر أن الوزارة لم تُدخل أي تغييرات سواء على عدد الأسئلة في كل مادة أو على طريقة عقد الامتحانات، حرصًا على استقرار المنظومة التعليمية وعدم إرباك الطلاب.



وشددت وزارة التربية والتعليم على أن نظام الامتحانات المعمول به حاليًا يراعي توزيعًا دقيقًا ومدروسًا لعدد الأسئلة في كل مادة، بما يضمن التوازن بين مختلف جوانب العملية التعليمية.

جدير بالذكر، يستهدف هذا النظام قياس قدرات الطلاب بشكل شامل، بحيث لا يقتصر على الحفظ فقط، بل يمتد إلى الفهم والتحليل والتطبيق والاستيعاب.



