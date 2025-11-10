إعلان

"التعليم" تؤكد: امتحانات الثانوية كما هي دون أي تغييرات

كتب : أحمد الجندي

03:32 م 10/11/2025

وزارة التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن خطة امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 ستستمر دون أي تعديل في شكلها أو آليات تنفيذها. وأكدت المصادر أن الوزارة لم تُدخل أي تغييرات سواء على عدد الأسئلة في كل مادة أو على طريقة عقد الامتحانات، حرصًا على استقرار المنظومة التعليمية وعدم إرباك الطلاب.


وشددت وزارة التربية والتعليم على أن نظام الامتحانات المعمول به حاليًا يراعي توزيعًا دقيقًا ومدروسًا لعدد الأسئلة في كل مادة، بما يضمن التوازن بين مختلف جوانب العملية التعليمية.

جدير بالذكر، يستهدف هذا النظام قياس قدرات الطلاب بشكل شامل، بحيث لا يقتصر على الحفظ فقط، بل يمتد إلى الفهم والتحليل والتطبيق والاستيعاب.


اقرأ أيضاً:

اليوم.. رئيس الوزراء يحضر منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي

اليوم.. انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الأولى بانتخابات النواب

القاهرة 28 درجة.. طقس الساعات المقبلة: أجواء خريفية وفرص أمطار وتحذير من الشبورة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية امتحانات الثانوية العامة لعام 2026

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
وزير الخارجية يؤكد حرص الرئيس السيسي على العلاقات بين مصر ودول الخليج
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)