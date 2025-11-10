إعلان

مدبولي: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام

كتب : محمد أبو بكر

02:32 م 10/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي حدث مهم يؤكد حرص الجانبين على تعزيز أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية.


وأضاف "مدبولي"، خلال فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي، أن المنتدى يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين والاهتمام المشترك بالفرص المتاحة.


وأوضح أن مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام.


