مدبولي: مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي حدث مهم يؤكد حرص الجانبين على تعزيز أواصر العلاقات التجارية والاستثمارية.



وأضاف "مدبولي"، خلال فعاليات منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي، أن المنتدى يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين والاهتمام المشترك بالفرص المتاحة.



وأوضح أن مصر تشهد طفرة تنموية شاملة منذ قرابة 10 أعوام.



اقرأ أيضاً:



اليوم.. رئيس الوزراء يحضر منتدى الاستثمار والتجارة المصري الخليجي



اليوم.. انطلاق تصويت المصريين بالداخل في المرحلة الأولى بانتخابات النواب



القاهرة 28 درجة.. طقس الساعات المقبلة: أجواء خريفية وفرص أمطار وتحذير من الشبورة



