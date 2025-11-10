ليست المرة الأولى.. تأجيل محاكمة نتنياهو يثير الجدل في إسرائيل

وكالات

قررت المحكمة المركزية في القدس، الإثنين، إلغاء جلسة محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا الفساد، بعد موافقتها على طلب تقدم به نتنياهو بدعوى انشغاله بـ"اجتماعات سياسية عاجلة"، دون توضيح طبيعتها.

وأفادت مصادر إعلامية بأن المحكمة استجابت للالتماس، فيما تُعد هذه ليست المرة الأولى التي تُلغى فيها جلسات بسبب ارتباطات سياسية لرئيس الوزراء، حيث كان من المقرر أن يمثل نتنياهو أمام المحكمة ثلاث مرات أسبوعيًا ابتداءً من نوفمبر، إلا أن عدة جلسات تم تأجيلها خلال الفترة الماضية.

وفي جلسة سابقة، شدد نتنياهو على الصعوبات التي تواجهه في موازنة مهامه الحكومية مع استكمال الإجراءات القضائية، مؤكّدًا أنه يبذل جهودًا مضاعفة لإدارة مسؤولياته السياسية بالتوازي مع محاكمته.

ويواجه نتنياهو ثلاثة ملفات فساد رئيسية، تشمل اتهامات بالرشوة وإساءة الأمانة، حيث إن الملف 1000: يتعلق بالحصول على هدايا ثمينة له ولأفراد عائلته من رجال أعمال، مقابل تقديم تسهيلات لهم، والملف 2000: يخص تفاوضه مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، بينما الملف 4000: يتعلق بتسهيلات قدمها للمالك السابق لموقع "واللا"، شاؤول إلوفيتش، مقابل تعزيز التغطية الإعلامية لصالحه.

على الصعيد الدولي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، متهمة إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وتأتي المحاكمة في أعقاب اتفاق تم بين إسرائيل وحركة حماس في 10 أكتوبر الماضي، أنهى فترة إبادة جماعية استمرت عامين في غزة، راح ضحيتها أكثر من 69 ألف فلسطيني وأصيب نحو 170 ألفًا آخرين، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، مع تقديرات أممية بأن تكلفة إعادة الإعمار تتجاوز 70 مليار دولار.