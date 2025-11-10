تعرف على شروط فوز القائمة الانتخابية

حدد قانون مجلس النواب شروط فوز القائمة الانتخابية الوحيدة بانتخابات مجلس النواب.

تنص المادة 24 على أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أُجري الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (5) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.

فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة؛ يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

بدأت لجان الاقتراع، اليوم الإثنين، فتحَ أبوباها لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 في أول أيامها؛ حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات محافظات المرحلة الأولى والتي تتمثل في: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح.