هل يمكن الحصول على تذكرة مجانية لزيارة المتحف المصري الكبير؟

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مجدي شاكر، كبير الأثريين بـ وزارة السياحة والآثار، عن إمكانية الحصول على تذكرة مجانية لزيارة المتحف المصري الكبير.

وأوضح "شاكر"، في تصريحات لمصراوي، أن هناك فئات مُحددة يمكنها الحصول على تذاكر مجانية لزيارة المتحف الكبير، وتشمل:

الأطفال دون سن السادسة.

ذوو القدرات الخاصة ومرافقيهم.

طلاب وأعضاء هيئة التدريس في كليات ومعاهد الآثار والتاريخ والفنون الجميلة.

أعضاء المجلس الدولي للمتاحف "ICOM".

المرشدون السياحيون أثناء أداء مهامهم.

المحاربون القدامى وأسر الشهداء.

الصحفيون والإعلاميون المكلفون رسميًا بتغطية فعاليات المتحف.

أسعار تذاكر الدخول بعد الافتتاح الرسمي

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير 2025، كما يلي:

للمصريين: 200 جنيه للفرد البالغ، و100 جنيه للطلاب والأطفال وكبار السن.

للعرب والأجانب المقيمين في مصر: 730 جنيهًا للفرد، و370 جنيهًا للأطفال والطلاب.

للعرب والأجانب غير المقيمين: 1٫450 جنيهًا للفرد، و730 جنيهًا للأطفال والطلاب.

ويمكن حصل تذاكر زيارة المتحف المصري الكبير من خلال التوجه إلى الموقع الرسمي للمتحف، واختيار حجز التذاكر، وتحديد العدد، ثم استكمال باقي الخطوات.

