كتب - نشأت علي:

أصدرت وزارة الشؤون النيابية بيانًا لتوعية المواطنين بكيفية الإدلاء بصوتهم بشكل صحيح في انتخابات مجلس النواب 2025، التي انطلقت اليوم في الداخل، وذلك لتجنب بطلان عملية التصويت.

وأعدت الوزارة إنفوجرافًا توضيحيًا يبين كل ما يجب معرفته عن يوم الانتخابات، بما في ذلك: مواعيد فتح وغلق اللجان، عدد ساعات التصويت المسموح بها، الطريقة الصحيحة للتصويت، الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا التوضيح هو ضمان ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بشكل صحيح وشفاف، وتعزيز النزاهة والعدالة في العملية الانتخابية.