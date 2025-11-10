إعلان

وزارة الشؤون النيابية توجه إرشادات للمواطنين للمشاركة في انتخابات مجلس النواب

كتب : نشأت علي

12:25 م 10/11/2025

انتخابات مجلس النواب 2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - نشأت علي:

أصدرت وزارة الشؤون النيابية بيانًا لتوعية المواطنين بكيفية الإدلاء بصوتهم بشكل صحيح في انتخابات مجلس النواب 2025، التي انطلقت اليوم في الداخل، وذلك لتجنب بطلان عملية التصويت.

وأعدت الوزارة إنفوجرافًا توضيحيًا يبين كل ما يجب معرفته عن يوم الانتخابات، بما في ذلك: مواعيد فتح وغلق اللجان، عدد ساعات التصويت المسموح بها، الطريقة الصحيحة للتصويت، الأسباب التي تؤدي إلى بطلان الصوت الانتخابي.

وأكدت الوزارة أن الهدف من هذا التوضيح هو ضمان ممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بشكل صحيح وشفاف، وتعزيز النزاهة والعدالة في العملية الانتخابية.

انتخابات مجلس النواب

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الشؤون النيابية انتخابات مجلس النواب 2025 التصويت انتخابات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حقيقة "صور حريق هائل بالمتحف المصري الكبير".. مصادر تكشف
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
بدء التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)