كتب- أحمد أبو النجا:

أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن عملية فتح اللجان الفرعية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب تسير بشكل منتظم، موضحًا أن الهيئة تتابع سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة عبر 14 شاشة رئيسية متصلة برؤساء لجان المتابعة في المحافظات، مع التواصل المباشر عبر تقنية الفيديو كونفرانس لحل أي مشكلات أو شكاوى للناخبين تتعلق بالكثافات أو المعوقات اللوجستية.

وأضاف بنداري، في مداخلة هاتفية مع قناة DMC، أنه تم فتح نحو 99% من اللجان على مستوى المحافظات الـ14، موضحًا أن التأخير اقتصر على لجنتين فقط بمحافظة المنيا، وتمت معالجة الموقف سريعًا، ليكتمل فتح جميع اللجان البالغ عددها 5606 لجان فرعية.

وأشار إلى أن منظومة المتابعة تعمل على مدار اليوم من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع التعامل الفوري مع أي شكاوى لضمان انسيابية التصويت وسلامة الإجراءات في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الهيئة اتبعت نهج التوعية والتثقيف والتيسير في التواصل مع جميع فئات المجتمع، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعكس مشهدًا انتخابيًا منظمًا ومرضيًا لجميع المواطنين.

وكشف مدير الجهاز التنفيذي عن اهتمام خاص بذوي الإعاقة، من خلال التنسيق مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذ ورش عمل متعددة أسفرت عن إعداد تسهيلات تناسب مختلف أنواع الإعاقات، من بينها لوحات إرشادية بلغة الإشارة الأبجدية لتسهيل الاقتراع على ذوي الإعاقة السمعية، وتمكينهم من معرفة عدد المرشحين المطلوب اختيارهم وتجنب إبطال الصوت الانتخابي.

وأضاف أن الهيئة استعانت بالتكنولوجيا الرقمية لخدمة الناخبين وتسهيل مشاركتهم، حيث تم إضافة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على اللوحات الإرشادية داخل اللجان، يمكن للناخب مسحه عبر الهاتف للتعرف على التعليمات والإجراءات، بما في ذلك المحظورات والقواعد المنظمة لعملية التصويت.

وانطلقت صباح اليوم الإثنين المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر يومي 10 و11 نوفمبر من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وتشمل المرحلة الأولى 14 محافظة هي: الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح، بعدد 5606 لجان فرعية و70 دائرة انتخابية، ويبلغ عدد الناخبين نحو 35.3 مليون ناخب، يتنافس فيهم 1281 مرشحًا بالنظام الفردي، وقائمتان انتخابيتان بقطاعي غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.