شهدت مدرسة جمال عبد الناصر بمنطقة الدقي صباح اليوم إقبالًا من المواطنين منذ الساعات الأولى لبدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.



وحرص الناخبون على التواجد أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العرس الديمقراطي.



وبدأت في التاسعة من صباح اليوم الاثنين، لجان الاقتراع في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم ضمن أعمال اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، والتي تُجرى تحت إشراف كامل من مستشاري الهيئات القضائية.



وتستمر عملية التصويت للمصريين المقيمين داخل البلاد على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، الموافقين 10 و11 نوفمبر الجاري، حيث تُفتح اللجان أبوابها من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً في يومي الاقتراع.



وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القرار رقم 60 لسنة 2025، بشأن تحديد مقار وأرقام اللجان الفرعية ولجان الفرز للمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، بإجمالي 10 آلاف و893 لجنة على مستوى الجمهورية، منها 5606 لجان في المرحلة الأولى، و5287 لجنة في المرحلة الثانية.



وتُجرى المرحلة الأولى من الانتخابات في 14 محافظة ضمن 70 دائرة انتخابية، يتنافس فيها 1281 مرشحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمتين انتخابيتين بقطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا.



وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًا من: الجيزة، الفيوم، الوادي الجديد، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح.



