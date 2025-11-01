كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن خطة الحكومة لتعظيم العوائد الاقتصادية وجذب مزيد من السياح إلى مصر، وذلك بعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسميا اليوم السبت.

وأوضح وزير السياحة، في تصريحات تليفزيونية أن الدولة المصرية حريصة على الإسراع في بناء الفنادق وتخطيط المنطقة المحيطة بالمتحف المصري لمواكبة الزخم المتوقع، مشددًا على أن الحفاظ على الآثار لا يوجد فيه أي نوع من التهاون، وهو أولوية للدولة المصرية تليها الاستفادة من المنطقة المحيطة بالأماكن الأثرية لاستعمالها سياحيًا بالشكل الذي يفيد الدولة.

وأشار الى أن مصر تمتلك أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة بعينها، معربًا عن فخره بالأيادي المصرية وبالتعاون مع جهات عديدة، والتي استطاعت تنفيذ صرح كبير يتحدث عنه العالم أجمع، متوقعًا أن يصل عدد زائري المتحف إلى 15 ألف سائح في اليوم الواحد بإجمالي 5 ملايين سائح في العام.