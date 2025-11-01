تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته واعضائه ونائبته بخالص التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير، الذي يعد أحد أكبر وأهم المتاحف الأثرية في العالم، وحدثًا استثنائيًا يخلّد مجد الحضارة المصرية العريقة التي أبهرت الإنسانية على مر العصور.

وأكدت المستشارة أمل عمار أن افتتاح هذا الصرح العالمي يمثل ملحمة وطنية جديدة تُضاف إلى سجل إنجازات الدولة المصرية الحديثة، وتتويجاً لجهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في صون التراث الإنساني والحفاظ على الهوية المصرية، وتجسيدا لرؤية وطنية طموحة تستلهم من عظمة الماضي قوة الحاضر وبناء المستقبل، ويؤكد أن مصر ستظل منارةً للثقافة والتاريخ والحضارة عبر العصور.

وأشادت رئيسة المجلس بهذا الحدث العالمي الذي يعكس مكانة مصر الرائدة على الساحة الدولية، مؤكدة أن الدولة المصرية نجحت في تنظيم حدث حضاري يليق بعظمة تاريخها، وبما يعبر عن قدرتها على الإبداع والتنمية والتجديد، مشيرة إلى أن هذا الافتتاح يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل المصريات والمصريين، ودليلًا جديدًا على أن مصر الجديدة تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.

ويُعد المتحف المصري الكبير شهادة حية على عبقرية المصري القديم وإبداعه، حيث يحتضن آلاف القطع الأثرية التي تروي تاريخ مصر الممتد لآلاف السنين، من عصور الفراعنة حتى العصر الحديث، ليصبح جسرًا حضاريًا يربط الماضي المجيد بالحاضر المشرق، ورسالة إلى العالم بأن مصر كانت وستظل منارة للثقافة والتاريخ والإنسانية.