أكد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، أن الصحابة الكرام زاروا الأهرامات المصرية.

وقال الأزهري خلال حواره عبر فضائية "dmc" على هامش افتتاح المتحف المصري الكبير إن هذه الصروح ليست أحجارًا بل إبداع وعلم وحكمة تعكس عبقرية المصريين القدماء، مشيرًا إلى أن الشريعة تأمر بالتأمل في إبداعات الحضارات.

وأشار إلى رفضه مقولة أن الصحابة لم يهدموا التماثيل المصرية كونها مدفونة تحت التراب وقتها، مؤكدًا أنها كانت ظاهرة ومعروفة.

وتابع الأزهري أن الإمام موفق الدين البغدادي انبهر بالأهرامات وأبو الهول قبل ثمانية قرون.

وأكد تسجيله ملاحظات علمية دقيقة في كتاب "الإفادة والاعتبار" عن تناسب الوجه وكساء الهرم المنقوش، مشددًا على أن رأس أبو الهول كان بارزًا منذ ذلك العصر.

وأشار إلى أن كتابات البغدادي تدحض ادعاء الدفن الكامل، مشددًا على فارق بين عقل العالم المسلم والمتطرفين الداعين للهدم.

وأكد أن موقف علماء الإسلام يؤكد عدم تعارض الآثار مع الشريعة، مشيرًا إلى أن الحضارة المصرية إرث يجب صيانته كجزء من القيم الإسلامية.