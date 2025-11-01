أكد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن الأعمال الإنشائية بالمتحف انتهت بالكامل بنسبة 100%، مشيرًا إلى أن جميع القطع الأثرية تم وضعها داخل الفاترينات المخصصة لها في قاعات العرض، بما فيها القطع الخاصة بالملك توت عنخ آمون.

وأوضح "غنيم"، في تصريحات لمصراوي، أن المتحف المصري الكبير لا يُعد مجرد متحف أثري، بل هو منارة ثقافية وتاريخية وترفيهية متكاملة، تمثل هدية مصر للعالم، كما وصفه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن المتحف يُعد أكبر متاحف العالم من حيث المساحة، فضلًا عن كونه أكبر متحف مخصص لحضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة.

وبين غنيم أن المتحف سيعرض ولأول مرة كافة القطع الأثرية المكتشفة في مقبرة توت عنخ آمون بالأقصر، والتي يزيد عددها على 5000 قطعة فريدة، بعضها يُعرض لأول مرة أمام الجمهور.

وأوضح أن مومياء الملك توت عنخ آمون ستبقى في مكانها الأصلي بمقبرته في وادي الملوك؛ تشجيعًا لاستمرار حركة السياحة إلى الأقصر.