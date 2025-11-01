مستشفيات قصر العيني: خطة واستعدادات لمتابعة احتفالية المتحف المصري

عقد الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، اجتماعًا مع نواب المدير التنفيذي، ومديري مستشفيات الطوارئ، والعمليات، والباطنة، والنساء والتوليد، والأطفال، ومنيل قبلي، ومنيل بحري، إلى جانب مديري التمريض، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، وبتوجيهات منه لمتابعة خطة استعداد المستشفيات الجامعية لهذا الحدث القومي الكبير.

جاء الاجتماع في إطار متابعة رفع حالة الاستعدادات الطبية والتنظيمية لمستشفيات جامعة القاهرة تزامنًا مع احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وحرصًا على تنسيق الجهود بين مختلف المستشفيات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية خلال فترة الفعاليات، وذلك في ضوء حرص جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق على تعزيز جاهزية المستشفيات الجامعية ودعم دورها في خدمة المجتمع خلال المناسبات القومية الكبرى.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور حسام حسني على أهمية استمرار المتابعة الدقيقة لسير العمل واستعراض تقارير الجاهزية بكل مستشفى، ومراجعة خطط العمل لضمان توافر الإمكانات البشرية والطبية اللازمة في مختلف القطاعات، مشيدًا بروح التعاون والتكامل بين الإدارات المختلفة بما يعكس استعداد مستشفيات جامعة القاهرة الكامل لتقديم خدماتها على أعلى مستوى خلال الاحتفال.

