أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن سعر الغرفة السياحية الآن وصل إلى 1000 دولار لليلة في القاهرة، و850 دولارًا في أسوان.

وقال هشام طلعت، أحد الشركاء الاستراتيجيين للمتحف المصري الكبير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية على "MBC مصر"، إن تنفيذ المتحف المصري الكبير يعد إنجازًا كبيرًا وعظيمًا، ونقلة نوعية تحدث في مصر سيكون لها مردود إيجابي على نمو القطاع السياحي ويعزز من موارد العملة الصعبة.

وأضاف أن التنظيم المتطور للمتحف يضع مصر في مصاف الدول العالمية، ويعكس صورة متطورة جديدة لمصر لم يسبق أن شاهدها العالم من قبل.

وأشار إلى أن المجموعة تقوم حاليًا بعملية تطوير شاملة بفندق "مينا هاوس" ستعيد له رونقه ومكانته التي كان عليها من قبل، بالإضافة إلى إنشاء فندق فورسيزونز ملاصق للمتحف المصري الكبير، فضلًا عن أعمال التطوير للفنادق التاريخية في الأقصر وأسوان من خلال براندات عالمية لم تكن موجودة في مصر من قبل.