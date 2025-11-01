حدث منتصف الليل| المصريون يحتفلوا قبل افتتاح المتحف الكبير.. وزاهي حواس يرد على اتهامه بتهريب الآثار
كتب- عمرو صالح:
احتفالات المصريين قبل افتتاح المتحف الكبير أمام أه
شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
شاهد احتفالات المصريين قبل افتتاح المتحف الكبير أمام أهرامات الجيزة
شهدت منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة تجمعًا لعدد من المواطنين وذلك احتفالات واستعدادًا للافتتاح للمتحف المصري الكبير غدًا.
زاهي حواس: قاعات توت عنخ آمون 7500 متر إبداع.. والمركب الثاني يُرمم أمام الزوار لأول مرة
أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير من 3 يوليو سمح له بحضور الحدث غدًا.
وزير السياحة يواصل متابعة الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير غدًا
في إطار متابعته المكثفة للاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير والمقرر غدًا السبت الأول من نوفمبر، يباشر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أعماله من مقر المتحف منذ بداية الأسبوع الجاري، ليكون في قلب الحدث ويتابع عن قرب كافة التفاصيل على مدار الساعة.
ليلة عبر فيها الفراعنة الزمن.. كيف أبهرت مصر العالم بموكب المومياوات الملكية (فيديو وصور)
شهدت العاصمة المصرية القاهرة مساء السبت 3 أبريل 2021 موكبًا ملكيًا استثنائيًا، حيث تم نقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة، من بينهم 18 ملكًا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، في احتفالية مهيبة تابعها العالم بأسره.
"خطة النواب" تكشف عن المكتسبات الاقتصادية من افتتاح المتحف المصري الكبير
كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن المكتسبات الاقتصادية المتوقع تحقيقها بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.
إضاءة برج القاهرة بعبارات ترحيبية احتفالا بافتتاح المتحف الكبير -(صور)
أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بافتتاح المتحف المصرى الكبير غدًا، تم التنسيق مع مسئولى برج القاهرة لإنارته اليوم الجمعة بعبارتى مرحباً بكم في مصر، وWelcome to Egypt، بالإضافة لعلم مصر، وأن يتم يوم غدٍ السبت إنارته بعبارتى افتتاح المتحف المصري الكبير، و GEM Grand Opening، بالإضافة لعلم مصر.
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي يبث افتتاح المتحف الكبير إلى 56 دولة
أعلن الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أن الاتحاد سيقوم ببث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 56 دولة عربية وإفريقية وآسيوية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالتنسيق مع الشركة المتحدة.
أمطار ضعيفة قد تصل القاهرة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث يسود طقس خريفي مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والعظمى في القاهرة الكبرى ٢٩ درجة مئوية.
زاهي حواس يرد على اتهامه بتهريب الآثار: شائعات الحقد لن توقفني
أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن سر نجاحه في الحياة يرتبط بالتواضع والحب الحقيقي للناس، مشيرًا إلى أن شغفه الكبير بعلم الآثار جعله دائمًا يركز على عمله ويتجاهل الانتقادات غير المبررة.