شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

شهدت منطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة تجمعًا لعدد من المواطنين وذلك احتفالات واستعدادًا للافتتاح للمتحف المصري الكبير غدًا.

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير من 3 يوليو سمح له بحضور الحدث غدًا.

في إطار متابعته المكثفة للاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير والمقرر غدًا السبت الأول من نوفمبر، يباشر شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أعماله من مقر المتحف منذ بداية الأسبوع الجاري، ليكون في قلب الحدث ويتابع عن قرب كافة التفاصيل على مدار الساعة.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة مساء السبت 3 أبريل 2021 موكبًا ملكيًا استثنائيًا، حيث تم نقل 22 مومياء لملوك وملكات مصر القديمة، من بينهم 18 ملكًا و4 ملكات من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، في احتفالية مهيبة تابعها العالم بأسره.

كشف الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن المكتسبات الاقتصادية المتوقع تحقيقها بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أنه فى إطار احتفالات محافظة القاهرة بافتتاح المتحف المصرى الكبير غدًا، تم التنسيق مع مسئولى برج القاهرة لإنارته اليوم الجمعة بعبارتى مرحباً بكم في مصر، وWelcome to Egypt، بالإضافة لعلم مصر، وأن يتم يوم غدٍ السبت إنارته بعبارتى افتتاح المتحف المصري الكبير، و GEM Grand Opening، بالإضافة لعلم مصر.

أعلن الدكتور عمرو الليثي، رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أن الاتحاد سيقوم ببث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 56 دولة عربية وإفريقية وآسيوية من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بالتنسيق مع الشركة المتحدة.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث يسود طقس خريفي مائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والعظمى في القاهرة الكبرى ٢٩ درجة مئوية.

أكد الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، أن سر نجاحه في الحياة يرتبط بالتواضع والحب الحقيقي للناس، مشيرًا إلى أن شغفه الكبير بعلم الآثار جعله دائمًا يركز على عمله ويتجاهل الانتقادات غير المبررة.