أمسية نورانية للإنشاد بمعهد الموسيقى.. غدا

تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، أمسية نورانية تأتى ضمن خطوات وزارة الثقافة لصون التراث الروحانى، لفرقة الإنشاد الدينى، وذلك فى الثامنة مساء غد الأحد 2 نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من المدائح والأناشيد والابتهالات، إعداد وتحفيظ مصطفى النجدى منها يا الله، نبينا الأمين، الله يشهد، سلم لى على الهادى، صلوا عليه، حب النبى، لأجل النبى، صلوا على من ذكر الله، يا صلاة الزين، الليله حلوة، توشيح يابشير الرحمة، أسماء الحبيب، اسماء الله الحسنى وغيرها.

ويؤدي هذه الأعمال الفنانين: طه حسين، محمد الجزار، أحمد حسن، كريم زيدان، حسام صالح، بلال مختار، محمد نشأت، محمد حسين.

يذكر أن فرقة الإنشاد الديني تأسست على يد الموسيقار الراحل عبد الحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973 بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبني الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والإبتهالات الدينية حيث شاركت في إحياء المناسبات الدينية التى تحتفل بها دار الأوبرا على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.