أكد الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، أن إثيوبيا فشل في تحقيق أي استفادة اقتصادية من إنشاء مشروع سد النهضة وذلك بعد مرور أكثر من عشر سنوات على تدشين المشروع وافتتاحه خلال الأشهر الأخيرة.

وقال "علام"، لمصراوي، إن إثيوبيا أنشأت سد النهضة بهدف توليد الطاقة الكهربائية لتلبية احتياجاتها وتصدير الفائض للخارج وتحقيق طفرة بالعملة الصعبة لديها مما ينعكس على مواطنيها بالرفاهية ورفع المستوى المعيشي.

وأوضح علام، أن أثيوبيا غفلت على أن عملية تصدير الكهرباء للخارج تتطلب علاقات قوية مع دولتي المصب السودان ومصر كونها تعتمد على إنشاء محطات وشبكات لكي يتم نقلها لمختلف الدول التي ترغب في شرائها "فبتالي حتى الآن مستهدفات أثيوبيا الاقتصادية من السد لم تتحقق".

وأشار إلى أن حفل افتتاح سد النهضة الذي نفذته الحكومة الإثيوبية خلال الأشهر الماضية كان هزلي للغاية والغرض منه إيهام الشعب الإثيوبي بنجاح المشروع فضلا عن عدم وجود حضور دولي حتى من دول حوض النيل ذاته.

