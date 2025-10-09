كتب- حسن مرسي:

أكد ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، أنه يأمل أن يتم إنقاذ المزيد من الأرواح والسير نحو سلام دائم بالمنطقة.

وقال "ويتكوف"، في لقاءه مع الرئيس السيسي في قصر الاتحادية: "بدونك يا سيادة الرئيس لم نكن نستطيع أن ننجز اتفاق شرم الشيخ بشأن غزة، وترامب متحمس للقدوم إلى مصر وربما يحدث ذلك الأسبوع المقبل".

وثمن ويتكوف دور الرئيس السيسي والفريق المصري المشارك بالمفاوضات: "لولا قيادتكم ومهارات فريقكم الفريدة، لما كنّا استطعنا تحقيق الكثير، لقد أثبتوا كفاءة استثنائية في اللحظات الحاسمة، وربما لن تسجل كتب التاريخ تفاصيل ما جرى، ولكن بدونكم، سيدي الرئيس، لم نكن لنصل إلى هذه النتيجة".

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، ستيفن ويتكوف، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، وجاريد كوشنير كبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، موفدا الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بحضور ك اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، والسفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.