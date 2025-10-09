كتب- أحمد عبدالمنعم:

تقدم المستشار طاهر الخولي، المحامي بالنقض والإدارية العليا، اليوم الخميس، بأوراق ترشحه إلى انتخابات مجلس النواب 2025، مرشح مستقل في دائرة مصر القديمة والمنيل، بمحكمة جنوب القاهرة.

وحصل "الخولي"، على الرقم 1 والرمز الانتخابي الأسد، حيث يخوض الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى على مقعد فردي مستقل بالدائرة السادسة عشر مصر القديمة والمنيل.

وقال المستشار طاهر الخولي، عقب ترشحه بأوراق انتخابه، إنه يخوض السباق الانتخابي لأول مرة كمستقل، من أجل تمثيل حقيقي لصوت أهالي دائرة مصر القديمة والمنيل، وتعبيرًا عن احتياجاتهم وطموحاتهم، والسعي بكل قوة لتحقيق مطالبهم تحت قبة البرلمان.

وأضاف "الخولي"، أن دائرة مصر القديمة والمنيل تُعد واحدة من أهم الدوائر الانتخابية، ليس فقط لمكانتها التاريخية العريقة، ولكن لدورها الحيوي وقوة صوتها الانتخابي بكل الفئات العمرية، مؤكدًا أن ترشحه يعكس إيمانه بأن صوت الناس يجب أن يُسمع ويُعبر عنه بصدق وأمانة وعدالة داخل البرلمان، وأن يُترجم إلى قرارات وتشريعات تٌلبي احتياجاتهم وتعبر عن تطلعاتهم.

وأكد إيمانه الكامل بأن القانون يمثل ضمانة أساسية للعدل والمساواة، واعدًا أنه سيكون صوت الناس والقانون معًا، مدافعًا عن الحقوق، وحارسًا لتطبيق مبادئ العدالة في كل ما يُطرح من سياسيات وتشريعات.

واختتم، :"أعد أهالي دائرة مصر القديمة والمنيل بأن أكون على قدر ثقتهم، وأن تظل مصلحة المواطن على رأس أولوياتي".

يُذكر أن المستشار طاهر الخولي، ابن منطقة المنيل ويعمل محامي بالنقض والإدارية العليا من مواليد مايو 1966، ولد في حي المنيل حصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة، وعمل في السلك القضائي وكيلاً للنائب العام منذ عام 1989، ثم تدرج في مناصب قضائية لمدة 25 عامًا، حتى تقلد منصب المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ثم تم ترقيته رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة لمدة عامين.

وفي نوفمبر 2013، تقدم باستقالته للقضاء ليمتهن مهنة المحاماة وأسس مكتب المستشار طاهر الخولي للمحاماة والاستشارات القانونية، ومحاضرًا في العديد من المراكز القضائية المتخصصة.

تولى الدفاع عن العديد من القضايا الشهيرة أبرزها وأهمها قضية فساد المليار دولار، ولقب وقتها بمحامي أموال الشعب لكشفه الفساد، تولى الدفاع عن العديد من القضايا الشهيرة.