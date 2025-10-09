هيئة الدواء تتابع آليات خطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية لضبط السوق

(أ ش أ):

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع عدد من ممثلي شركات التوزيع، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان التطبيق الفعّال للقرارات التنظيمية، وحماية صحة المواطنين، والحفاظ على استقرار وسلامة سوق الدواء المصري.

تناول الاجتماع آليات الموقف التنفيذي لخطة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المحلي، ومناقشة آليات التخلص الآمن من تلك المستحضرات وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

وأكد الدكتور علي الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تولي ملف سحب الأدوية منتهية الصلاحية الأهمية باعتباره أحد الركائز الأساسية لضمان جودة وسلامة الدواء المتداول في السوق المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تطبيق أعلى معايير الرقابة الدوائية والممارسات العالمية الرشيدة.

وأكد على أن الهيئة لن تتهاون في اتخاذ أي إجراءات تحفظ سلامة المواطن المصري وتدعم استقرار سوق الدواء الوطني، مؤكدًا أن التعاون والتكامل مع شركات التوزيع يعكسان التزامًا مشتركًا بحماية صحة المواطن وتعزيز كفاءة منظومة الدواء.

وأعرب ممثلو شركات توزيع الأدوية عن تقديرهم للدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به هيئة الدواء المصرية، مؤكدين التزامهم الكامل بالضوابط التي وضعتها الهيئة لضمان تنفيذ القرار بشكل منظم وآمن، وبما يضمن الحفاظ على كفاءة سلاسل الإمداد واستمرارية توافر المستحضرات الآمنة والفعالة في السوق المصري.

حضر الاجتماع من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور تامر الحسينى نائب رئيس الهيئة، الدكتورة أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، والدكتور أسامة حاتم معاون رئيس الهيئة والمشرف على الادارة المركزية للسياسات الدوائية والدكتورة أميرة محجوب، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية، والدكتور حسام عبد الله، معاون رئيس الهيئة ومدير عام الادارة العامة لدعم الأسواق واستمرارية العمل.

كما شارك من خارج الهيئة الدكتور محمود عبد الجواد، رئيس مجلس إدارة شركة ابن سينا، والدكتور محمد جزارين، رئيس مجلس إدارة شركة فارما أوفر سيز، والدكتور ويليام مهني، رئيس مجلس إدارة شركة رامكو، والدكتور وليد سعدة، الرئيس التنفيذي لسلاسل الإمداد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، إلى جانب الدكتور رامز مهني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة رامكو.

يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على التنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية وشركات التوزيع، ومتابعة مراحل التنفيذ بشكل دوري، بما يعكس التزام الدولة بحماية صحة المواطنين ودعم الصناعة الدوائية الوطنية.