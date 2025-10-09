شهدت مصر، اليوم الخميس أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، وكبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جاريد كوشنير، موفدا الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الصحة: استجابة فورية لحماية المرضى بعد نشوب حريق بمستشفى خاص بالإسكندرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاستجابة الفورية لحادث الحريق الذي نشب، اليوم الخميس 9 أكتوبر، في مستشفى البلشي (الرقودة) الخاص بمحور المحمودية، قسم كرموز، بمحافظة الإسكندرية، حيث دفعت الوزارة بـ15 سيارة إسعاف مجهزة لنقل المرضى وضمان سلامتهم.

السيسي لمبعوثي ترامب: وقف النار في غزة ضرورة عاجلة دون انتظار توقيع الاتفاق

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، المبعوث الخاص الأمريكي للشرق الأوسط، ستيفن ويتكوف، وكبير مستشاري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جاريد كوشنير، موفدا الرئيس ترامب المشاركين في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفاة شخص في حريق مستشفى خاص بالإسكندرية.. وتحرك عاجل من الصحة

أول تعليق من شيخ الأزهر على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إن الأزهر الشريف يحمد الله سبحانه وتعالى كثيرًا على أن هيَّأ الأسباب لوضع نهاية لقتل الضعفاء والمستضعفين في غزة، ليُحيِّي بكل التقدير والاعتزاز الجهود التي بُذلت لوقف هذا العدوان.

توقعات حالة الطقس.. فرص أمطار وشبورة واضطراب ملاحة غدًا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية ودرجات الحرارة غدً الجمعة على عدد من مناطق الجمهورية.

بتكليف رئاسي.. وزير الصحة يزور الكابتن حسن شحاتة في المستشفى

زار الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الكابتن حسن شحاتة، المدرب السابق لمنتخب مصر لكرة القدم، في المستشفى الذي يتلقى فيه العلاج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

المفتي يرحب باتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء حرب غزة بعد عامين من العدوان

رحب الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، باتفاق وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من العدوان الغاشم على القطاع الأعزل.

محافظ الجيزة: تنمية مهارات العاملين وتحسين الأداء الإداري والخدمي

كرم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أوائل الدورات التدريبية الذين حصلوا على المراكز الأولى في برامج مركز التنمية المحلية بسقارة ومركز التنمية البشرية بديوان عام المحافظة للعام 2024/2025.

مصادر: القائمة الوطنية تتقدم بأوراق الترشح لانتخابات النواب الأحد المقبل

كشفت مصادر خاصة، أن القائمة الوطنية بصدد التقدم رسميًا بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب يوم الأحد المقبل، بعد الانتهاء من المشاورات النهائية بين الأحزاب المشاركة ضمن التحالف.

بعد وقف الحرب.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابي غزة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة في حالة استعداد قصوى للتعامل مع مصابي وجرحى قطاع غزة، عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس.

قطع المياه 6 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة مساء الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة 10 أكتوبر 2025 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت 11 أكتوبر 2025.

فرص عمل جديدة في لبنان - التخصصات ورابط التقديم والموعد

أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن فرص عمل جديدة للشباب المصري في شركة "فارما" بدولة لبنان، ضمن المهن الفنية المتخصصة في مجالي الكهرباء والميكانيكا.

توضيح وتحذير.. الري تُصدر بيانًا بشأن المنظومة المائية في مصر

أكدت وزارة الموارد المائية والري، حرصها على دقة المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، احترامًا لحق المواطن في معرفة الحقيقة.

