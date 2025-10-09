أستاذ علوم سياسية: وقف إطلاق النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية

أكد الدكتور إسماعيل ترك، أستاذ العلوم السياسية، أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا لمصر، مشددًا على أنه يُضاف إلى سجل الدبلوماسية المصرية الفعالة في المنطقة.

وقال ترك خلال مداخلة عبر فضائية إكسترا نيوز، إن هذا الاتفاق يأتي بعد عامين من الحرب الشرسة، مضيفًا أن الجهود المصرية كانت حاسمة في إقناع الأطراف بالتوصل إلى مرحلة أولى من وقف التصعيد.

وأوضح أن الدبلوماسية المصرية نجحت في حشد دعم دولي وعربي للقضية الفلسطينية، قائلًا: "هذا التحول الاستراتيجي لم يأتِ من فراغ، بل من ثبات مصر أمام مخططات التصفية والتهجير".

وأشار ترك إلى أن الاتفاق يعكس التزام مصر بالحل السلمي، مؤكدًا أن القاهرة ستواصل دورها كوسيط لضمان استدامة السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعزز مكانة مصر كقوة دبلوماسية رائدة، مشيرًا إلى أن الجهود المستمرة ستحمي حقوق الفلسطينيين وتعيد الاستقرار للمنطقة.