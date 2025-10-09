إعلان

أستاذ علوم سياسية: وقف إطلاق النار في غزة انتصار للدبلوماسية المصرية

كتب : حسن مرسي

05:47 م 09/10/2025

الدكتور إسماعيل ترك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الدكتور إسماعيل ترك، أستاذ العلوم السياسية، أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل انتصارًا دبلوماسيًا كبيرًا لمصر، مشددًا على أنه يُضاف إلى سجل الدبلوماسية المصرية الفعالة في المنطقة.

وقال ترك خلال مداخلة عبر فضائية إكسترا نيوز، إن هذا الاتفاق يأتي بعد عامين من الحرب الشرسة، مضيفًا أن الجهود المصرية كانت حاسمة في إقناع الأطراف بالتوصل إلى مرحلة أولى من وقف التصعيد.

وأوضح أن الدبلوماسية المصرية نجحت في حشد دعم دولي وعربي للقضية الفلسطينية، قائلًا: "هذا التحول الاستراتيجي لم يأتِ من فراغ، بل من ثبات مصر أمام مخططات التصفية والتهجير".

وأشار ترك إلى أن الاتفاق يعكس التزام مصر بالحل السلمي، مؤكدًا أن القاهرة ستواصل دورها كوسيط لضمان استدامة السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعزز مكانة مصر كقوة دبلوماسية رائدة، مشيرًا إلى أن الجهود المستمرة ستحمي حقوق الفلسطينيين وتعيد الاستقرار للمنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور إسماعيل ترك وقف إطلاق النار في غزة مصر القضية الفلسطينية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تكشف سبب إحالة مصور فيديو "فتاة المحور" للمحاكمة
بعد وقف الحرب.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابي غزة
محافظ شمال سيناء: جاهزون لسيناريوهات ما بعد وقف إطلاق النار في غزة
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)