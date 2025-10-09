الحرية المصري: نجاح الوساطة المصرية انتصار جديد بقيادة السيسي



أكد حزب الحرية المصري، أن نجاح الوساطة المصرية في التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل، والمقرر توقيعه في مدينة شرم الشيخ، يُعد انتصارًا جديدًا يُضاف إلى سجل الدولة المصرية في دعم جهود السلام والاستقرار بالمنطقة.



وأوضح النائب أحمد مهنى، نائب رئيس الحزب، والأمين العام، وعضو مجلس النواب، أن هذا الإنجاز يجسد الدور المحوري الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الحفاظ على أمن واستقرار الشرق الأوسط، ويؤكد ثقة المجتمع الدولي في قدرتها على نزع فتيل الأزمات وتحقيق التوازن الإقليمي.



وثمّن "مهنى" ما نشره الرئيس السيسي في تغريدة له أكد فيها أن "العالم شهد لحظة تاريخية تُجسد انتصار إرادة السلام على منطق الحرب"، مشيرًا إلى أن تلك الكلمات تعكس التزام مصر الراسخ بحماية الأرواح ووقف نزيف الدماء.



وأضاف أن توقيع الاتفاق في شرم الشيخ يحمل دلالات رمزية عميقة، إذ طالما كانت المدينة منصة دولية لصناعة السلام، لافتًا إلى أن هذا التحرك المصري يؤكد أن القاهرة ما زالت الركيزة الأساسية للاستقرار الإقليمي.



وأكد نائب رئيس حزب الحرية المصري أن الدولة المصرية ستواصل جهودها لحماية الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه المشروعة، والعمل على التوصل إلى حل دائم وشامل يحقق الأمن والسلام لكافة شعوب المنطقة.



اقرأ أيضًا:



تحديث حالة الطقس.. تدفق السحب الممطرة على 3 مناطق الآن







مدبولي: الرئيس السيسي يُؤكد دعمه الكامل لأهداف قمة الكوميسا







صور| استمرار التعدي على مسار الأتوبيس الترددي.. ومناشدة من النقل للسائقين



