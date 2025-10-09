نقابة الصحفيين ترحب باتفاق وقف الحرب على غزة



أعلنت نقابة الصحفيين، عن ترحيبها بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه لوقف الحرب على قطاع غزة، والذي يمثل بارقة أمل تنهي أكثر من عامين من المعاناة والإبادة الجماعية.



وثمنت النقابة، في بيان اليوم، الدور المصري الكبير والجهود المصرية البناءة التي قادت إلى إنجاز هذا الاتفاق في مدينة شرم الشيخ المصرية، وهو الاتفاق الذي جاء ليرسل رسالةً للعالم عن أهمية الدور المصري كعمود خيمة للاستقرار في المنطقة.



ووجهت النقابة، تحية إجلالٍ وتقديرٍ للشعب الفلسطيني البطل، وصموده الأسطوري الذي تحمل ويلات حرب الإبادة والتجويع، ووقف بكل صمود وبطولة وقدم عشرات الآلاف من أبنائه الثمن من دمائهم دفاعًا عن أرضهم وحقهم في مواجهة المحتل.



كما توجهت النقابة بأسمى آيات التبجيل والإجلال للصحفيين والصحفيات في فلسطين، أبطال نقل الحقيقة، الذين قدموا أقصى ما يمكن أن يقدمه صحفي في مواجهة آلة الحرب، حيث دفعوا ثمنًا فادحًا من دمائهم وأرواحهم ليظل العالم على بينة من الحقيقة، وظفوا أقلامهم وكاميراتهم سلاحًا في معركة الكرامة، وسقط منهم شهداء كثر، لكن رسالتهم انتصرت.



وتابعت النقابة: إن بطولتهم تشكل فصلًا مشرقًا في تاريخ الصحافة العالمية، وستظل سيرتهم نبراسًا لكل صحفي شجاع يرفض أن تدفن الحقيقة تحت دوي القنابل.



وأهابت النقابة، بجميع الأطراف والضامنين الدوليين للاتفاق، بالعمل الجاد لضمان تنفيذ بنوده بالكامل ودون تأخير، خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار بشكلٍ دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية بشكلٍ فوريٍّ وكافٍ لإنهاء المجاعة والمعاناة، وبدء عملية إعادة الإعمار لتعود الحياة إلى القطاع المنكوب.



وجددت النقابة، مطالبها بضرورة السماح للصحفيين المصريين والعرب والدوليين بدخول قطاع غزة وممارسة عملهم بحرية إلى جانب زملائهم الفلسطينيين، لنقل الحقيقة كاملةً غير منقوصة، ومتابعة تنفيذ الاتفاق وخطوات إعادة الإعمار وإعادة تأهيل المؤسسات الفلسطينية وفي القلب منها المؤسسات الإعلامية المدمرة.



وأكدت النقابة، أن هذا الاتفاق يجب أن يكون خطوة أولى لا رجعة فيها على طريق إنهاء المعاناة والإبادة، ووضع حدٍ للاحتلال، مجددة مطالبها بضرورة محاسبة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين، وتشدد على أن تحقيق السلام الدائم والعادل لن يتم إلا بإعادة الحقوق لأصحابها ومحاسبة القتلة ومجرمي الحرب.



واختتم البيان، مؤكدًا أن نقابة الصحفيين تتابع هذه التطورات، ستواصل دورها في الدفاع عن الحق الفلسطيني والدفاع عن رسالة إعلامية مسؤولة في مواجهة دعاة التطبيع، وستواصل دورها التاريخي في دعم كل محاولات إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وفتح صفحة جديدة تحقق له الأمن والسلام والكرامة، متمسكة بقرارات جمعيتها العمومية الدائمة بوقف كل أشكال التطبيع الشخصي والمهني والنقابي مع العدو الصهيوني.



اقرأ أيضًا:



تحديث حالة الطقس.. تدفق السحب الممطرة على 3 مناطق الآن







مدبولي: الرئيس السيسي يُؤكد دعمه الكامل لأهداف قمة الكوميسا







صور| استمرار التعدي على مسار الأتوبيس الترددي.. ومناشدة من النقل للسائقين



