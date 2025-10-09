بعد وقف الحرب.. "الصحة" ترفع درجة الاستعداد للتعامل مع مصابي غزة

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة في حالة استعداد قصوى للتعامل مع مصابي وجرحى قطاع غزة، عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال "عبد الغفار"، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم الخميس، إن الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجه بتكثيف الاستعدادات ورفع جاهزية الفرق الطبية في المستشفيات المخصصة لاستقبال الصابين، والتأكد من توافر جميع المستلزمات الطبية وأدوية الطوارئ.

وأوضح أن الخطة تشمل تعزيز المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات في المستشفيات، مع رفع درجة التأهب في مستشفيات الإخلاء التي تستقبل الحالات المحولة من القطاع، مشددًا على أن جميع قطاعات الوزارة جاهزة بشكل كامل.

وأشار إلى تنسيق كامل بين وزارة الصحة والجهات الرسمية المعنية لتقديم رعاية طبية متكاملة، لافتًا إلى أن "الوزارة على أتم الجهوزية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن".

واستقبلت مصر منذ نوفمبر 2023 وحتى الآن 7277 مريضًا فلسطينيًا، منهم 1,057 لا يزالون تحت العلاج، يرافقهم 1,657 من ذويهم، في 172 مستشفى مصرية.

كما أُجريت 2,978 عملية جراحية كبرى، إلى جانب تقديم 18,109 جرعات تطعيم، منها 13,265 للأطفال، وفق وزارة الصحة.

