قطع المياه 6 ساعات عن عدة مناطق بالجيزة مساء الجمعة

أعلنت محافظة الجيزة، عن قطع المياه لمدة 6 ساعات تبدأ من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة 10 أكتوبر 2025 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت 11 أكتوبر 2025.

يشمل ذلك، وفق بيان المحافظة، المنطقة المحصورة بين شارعي الهرم وفيصل من المساحة حتى المريوطية.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن سبب قطع المياه يرجع إلى أعمال ربط خط مياه الشرب الجديد قطر 300 مم على خطين قائمين قطر 300 مم و200 مم أمام شارع فريد السباعي، والمتعارضين مع أعمال محطة مترو الطالبية بالخط الرابع.

وأكدت الجيزة، أن شركة مياه الشرب بالقاهرة ستعمل على توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، مشيرة إلى أنه في حال طلبها يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 125 حتى الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بشكل طبيعي.

