صور.. بدء موسم الصيد ببحيرة قارون لعام 2025

أعلن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، انطلاق موسم الصيد ببحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وسط أجواء من التفاؤل والعمل الجاد نحو تحقيق موسم ناجح يسهم في تنمية الثروة السمكية وتعزيز الاقتصاد المحلي.



يأتي إنطلاق موسم الصيد هذا العام بالتنسيق الكامل مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا ببحيرة قارون باعتبارها أحد أهم الموارد الطبيعية بالمحافظة، ومصدر رزق لآلاف الصيادين، حيث وجّه باستمرار التعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لضمان نجاح موسم الصيد وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.



وفي هذا السياق، صرّح اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي للجهاز، بأن انطلاق موسم الصيد ببحيرة قارون يمثل مرحلة جديدة في خطة تطوير وتنمية البحيرة، التي شهدت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات لرفع جودة المياه وتحسين البيئة المائية، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل على تحقيق التوازن بين التنمية البيئية والاقتصادية بما يضمن استدامة الثروة السمكية وحماية حقوق الصيادين.



وأشار "فرحات"، إلى حرص الجهاز على دعم المخزون السمكي بالبحيرة من خلال إدخال أصناف جديدة ضمن خطة التنمية لتعزيز التنوع البيولوجي، وذلك طبقًا لنتائج التحاليل الدورية والمستمرة التي تُجرى على مياه البحيرة بواسطة الجهات العلمية المشتركة بين المحافظة والجهاز، بهدف تحديد الأنواع الأنسب لبيئة البحيرة في الوقت الراهن، بما يسهم في استعادة بحيرة قارون لسابق عهدها وتحقيق التوازن البيئي والإنتاجي.



وأضاف المدير التنفيذي للجهاز، أن الجهاز مستمر في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم قطاع الثروة السمكية في مصر، وتطوير جميع البحيرات بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن التعاون المثمر مع محافظة الفيوم والجهات المعنية هو الأساس في نجاح الجهود المبذولة للنهوض ببحيرة قارون.



كما أكد الحضور، أن بدء موسم الصيد هذا العام يأتي تتويجًا للجهود المكثفة التي يبذلها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في إعادة تأهيل البحيرة ورفع كفاءتها الإنتاجية من خلال تنفيذ أعمال التطهير، ومكافحة الملوثات، وتنمية المخزون السمكي، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتنمية المجتمعات المحلية المرتبطة بالبحيرات المصرية.



وجاءت تلك النتائج ثمرة بروتوكول التعاون والتنسيق المستمر بين اللواء الحسين فرحات، والدكتور أحمد الأنصاري، والذي أسفر عن تحقيق العديد من النجاحات في مجال تنمية البحيرة وضبط منظومة الصيد بها، بما يضمن الحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها.



كما جاءت هذه الجهود نتيجة التنسيق بين المحافظة والجهاز، حيث كلف المحافظ الوحدات المحلية بالمشاركة الفعالة مع الجهاز وإدارة شرطة البيئة والمسطحات خلال فترة حظر الصيد لتشديد أعمال الحراسة ومنع أي مخالفات، كما وجّه باستمرار التعاون بعد انتهاء فترة الحظر من خلال المتابعة الميدانية وتوريد الأسماك إلى حلقات الجمعية التعاونية لضمان تداول آمن ومنظم للإنتاج السمكي.



من جانبه، أوضح المهندس مصطفى سيد سعيد، مدير عام منطقة وادي النيل بالفيوم، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة متكاملة بين الجهاز ومحافظة الفيوم تهدف إلى استعادة بحيرة قارون لسابق عهدها وتحقيق التنوع البيولوجي داخل البحيرة، مشيرًا إلى أنه يتم أخذ عينات مياه بصفة دورية لتحليلها والتأكد من خصائصها الكيميائية والبيولوجية والوقوف على الوضع البيئي الحالي للبحيرة، بما يضمن استدامة مواردها الطبيعية وتحسين جودة المياه بها.



وشهد اليوم الأول لانطلاق موسم الصيد بدء خروج المراكب وعودة الحركة داخل البحيرة، حيث تم صيد كميات من أسماك الجمبري وسمك موسى، وسط فرحة كبيرة من الصيادين الذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة لإعادة بحيرة قارون إلى سابق عهدها كأحد أهم البحيرات الداخلية في مصر.



ويُعد انطلاق موسم الصيد اليوم خطوة مهمة ضمن خطة الدولة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة لقطاع الثروة السمكية، بما ينعكس إيجابًا على الصيادين وأسرهم، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني.



