حالة الطقس السيئ.. نصائح للمواطنين ومرضى الحساسية والجيوب الأنفية

كتب : أحمد الجندي

01:41 م 09/01/2026
    طقس 2

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار تأثير حالة الطقس غير المستقر على عدة مناطق في مصر.

وأكدت الهيئة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تدفق السحب الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، والوجه البحري، وشمال سيناء، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، ما أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في بعض المناطق، لا سيما الصحراء الغربية، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، خاصة عدم الوقوف تحت اللوحات الإعلانية أو البيوت والأسطح المتهالكة، حفاظًا على سلامتهم، كما نصحت مرضى الحساسية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامة عند الخروج.

