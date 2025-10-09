

قال كريم حاتم، موفد قناة القاهرة الإخبارية من شرم الشيخ، إن أبرز نقطة في المشهد الحالي هي وصول وفد أمريكي رفيع المستوى بهذا الحجم من التمثيل في مفاوضات شرم الشيخ، إضافة إلى الوفد الذي شارك في مناقشة الضمانات، والتي تم التطرق إليها في الساعات الأولى من صباح اليوم.



وأوضح "حاتم"، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكي صرّح فجر اليوم بأنه يضمن بشكل شخصي تقريبًا عدم عودة إسرائيل للقتال أو خرق وقف إطلاق النار بعد تسلم الأسرى والمحتجزين.



واعتبر "حاتم"، أن هذه نقطة محورية في مسار المفاوضات، بل تكاد تكون الفاصلة، وهي النقطة التي طالبت بها حركة حماس مرارًا، نظرًا لتعقيد هذا البند في ضوء التجارب السابقة خلال الجولات الماضية.



وأضاف أن الوفد الأمريكي الذي ضم: ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، دخل قاعة الاجتماعات الموسعة، ولم يستغرق الاجتماع سوى ساعة إلى ساعة ونصف، قبل أن ينتقل الوسطاء المصريون والقطريون إلى لقاء وفد حماس.



وتابع أن الجلسات الصباحية انتهت بإعلان انضمام وفدين من حركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إلى مشاورات وفد حماس، في إشارة إلى إحراز تقدم ملموس في المفاوضات.



وأشار إلى أن قنوات الاتصال مفتوحة حتى الآن لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب اللوجستية لتنفيذ الاتفاق، الذي من المحتمل أن يدخل حيز التنفيذ خلال أقل من ساعة، أي في الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة.









