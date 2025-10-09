وزير الزراعة يوجه بتحرك عاجل لدعم المربين في المنوفية والجيزة



كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن جهودها الميدانية المكثفة لدعم المربين المتضررين من ارتفاع منسوب مياه نهر النيل في بعض قرى محافظتي المنوفية والجيزة.



وأوضح بيان الوزارة، اليوم، أن التحركات الميدانية شملت تنظيم عدد من القوافل البيطرية والإرشادية والتوعوية، إلى جانب فرق للرصد والمتابعة والتقصي والتحصين، بمشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، ومعاهد بحوث الصحة الحيوانية والأمصال واللقاحات البيطرية، ومديريتي الطب البيطري والزراعة بالمنوفية والجيزة، فضلًا عن القوافل التابعة لمعهد بحوث التناسليات الحيوانية والممولة من صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.



وتوجهت اللجان المشكلة إلى المناطق المتأثرة في المحافظتين، حيث أظهرت المعاينة الميدانية عدم تسجيل أي حالات نفوق للماشية، وعدم تأثر عنابر الدواجن، باستثناء بعض الدواوير الملحقة بالمنازل المتضررة.



وقدمت القوافل خدماتها البيطرية مجانًا للمربين، شملت الكشف والفحص الطبي، وإجراء أشعة السونار، وصرف الأمصال واللقاحات، وتنفيذ حملات تحصين وقائي ضد الأمراض الوبائية، إلى جانب تجريع ورش مئات رؤوس الماشية ضد الطفيليات الداخلية والخارجية.



وبلغ إجمالي الحالات التي تم التعامل معها أكثر من 3700 رأس ماشية وطائر بقرية دلهمو بمحافظة المنوفية وجزيرة وردان بمحافظة الجيزة، خلال يومين متتاليين.



كما تضمنت القوافل برامج توعية وإرشاد مكثفة للمربين والأهالي حول سبل الوقاية من الأمراض وحماية الثروة الحيوانية، شملت التأكيد على عدم استخدام المياه الراكدة لشرب الحيوانات، وحماية المواليد الصغيرة من الحشرات مع بدء موسم الولادات، والحفاظ على الأعلاف من الرطوبة لتجنب نمو الفطريات، إضافة إلى التوعية بأهمية الاشتراك في منظومة التأمين على الثروة الحيوانية وما توفره من مزايا تشمل الرعاية البيطرية الدورية وآليات التعويض في حالات الفقد أو النفوق.



وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا التحرك العاجل يأتي في إطار خطة الوزارة لدعم صغار المربين وتعزيز الخدمات البيطرية المجانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سلامة وصحة الثروة الحيوانية والمواطنين على حد سواء.



وأشار الوزير، إلى حرص الوزارة على التواجد الميداني المستمر في مختلف المحافظات، وتقديم كل أشكال الدعم للمزارعين والمربين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الأمن الغذائي الوطني والحفاظ على الثروة الحيوانية كأحد ركائزها الأساسية، مؤكدًا استمرار التوسع في تنفيذ القوافل البيطرية المجانية على مستوى الجمهورية لخدمة الفلاح والمربي المصري.



