رئيس "أوراسكوم": تطوير الأهرامات يعكس رؤية مصر للمستقبل

نظمت مؤسسة Invest-Gate، مائدة مستديرة بعنوان "من التراث إلى الآفاق: دمج فرص الاستثمار في العقارات والسياحة"، لبحث سبل توحيد الجهود بين القطاعين العقاري والسياحي، وتعظيم الاستفادة من التراث المصري في دعم التنمية وجذب الاستثمارات.

وشارك في الفعالية عدد من أبرز القيادات والخبراء، من أبرزهم المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم بيراميدز، الذي عرض تجربة تطوير منطقة هضبة الأهرامات كنموذج يجمع بين الحفاظ على التراث وتقديم تجربة سياحية متكاملة تعكس رؤية مصر للمستقبل.

وقال المهندس عمرو جزارين: إننا نعمل جاهدين على تغيير تجربة الزائر والسائح لزيارة الأهرامات نحو الأفضل، بما يجعل السائح لديه الرغبة في العودة أكثر من مرة، ويشجعه على الإنفاق بما ينعش الاقتصاد ويحفز الاستثمار على النحو الأكبر.

