السيسي للمصريين: ما تخافوش

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تتبع نهجًا تدريجيًا في عملية التطوير لضمان استيعاب المجتمع للتغييرات الجارية.

جاء ذلك خلال حوار للرئيس السيسي مع طلاب أكاديمية الشرطة، صباح الأربعاء، بمقر الأكاديمية.

وأوضح الرئيس أن الإصلاح الحقيقي لا يتم في لحظة واحدة، بل هو برنامج وطني متكامل تعمل عليه مؤسسات الدولة، ويتم استكماله عبر الأجيال المتعاقبة لضمان استدامة التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة.

وقال: يجب أن نحافظ على ثلاث حاجات، مناخ الحرية الحقيقي دون الإضرار أو بفوضى تؤثر على أمن واستقرار البلد؛ لأن الحرية تقف عندما تصل إلى الإضرار بالآخرين، وده خط متتالي كلنا متفقين عليه.

وأشار: النقطة التانية، إن عملية التطوير عملية مستمرة لا تنتهي بجيل أو بعصر أو بشخصية أو بقيادة أو بحكومة، ده حاجة بتستمر لينا واللي بعدنا وللي بعدنا واللي بعدنا، ولو احنا انتبهنا للنقطة، وفهمناها كويس ومارسناها هنحقق نتائج كويسة، ويتبقى النقطة الثالثة، وهي مرتبطة بالشعب المصري ككتلة، وإنه ما يسمحش مرة تانية بإن حد ياخده عشان يكسر ويهد بيها بلده، وربنا نجانا في 2011 وفي 2013، وما تخافوش.