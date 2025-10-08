نقيب الصحفيين يتضامن مع "المحامين" في موقفها بشأن "الإجراءات الجنائية"

أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع نقابة المحامين في موقفها بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؛ لا سيما الاعتراض على المادة 105 من القانون المتعلقة بحضور المحامي مع المتهم خلال التحقيقات.

وأوضح البلشي أن تضامنه مع المحامي يأتي دفاعًا عن حقوق المواطن في حضور محاميه، ودفاعًا عن إرساء القانون والعدالة الناجزة التي نتطلع إليها.

وأشار البلشي إلى أن موقف نقابة المحامين يأتي امتدادًا لموقف نقابة الصحفيين الثابت والراسخ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، كونه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها العملي، الذي يضمن حمايةً وصونًا لحقوق وحريات الأفراد والمجتمعات.

واختتم البلشي حديثه مؤكدًا تأييده إرجاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان المقبل، حتى يتم التأني بعناية بكل مواده.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بنقابة المحامين، اليوم الأربعاء، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وتقديم رؤيتها القانونية للرأي العام، إلى جانب تسليط الضوء على الملاحظات التي أبدتها النقابة حول المواد محل الاعتراض الرئاسي.