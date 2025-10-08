الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة؛ لحضور مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.

وتشهد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم، مراسم احتفال تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين للعام الدراسي 2024/2025، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأعضاء هيئة الشرطة، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين عن عدة وزارات وأهالي الخريجين.