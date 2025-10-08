إعلان

الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة

كتب : أحمد السعداوي

10:26 ص 08/10/2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة؛ لحضور مراسم حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة أكاديمية الشرطة.

وتشهد أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، اليوم، مراسم احتفال تخرج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة والضباط المتخصصين للعام الدراسي 2024/2025، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وأعضاء هيئة الشرطة، وعدد من قادة وضباط القوات المسلحة، وممثلين عن عدة وزارات وأهالي الخريجين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي طلاب أكاديمية الشرطة أكاديمية الشرطة تخريج طلاب أكاديمية الشرطة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى قمة قياسية جديدة بمنتصف التعاملات
مصادر: الإعلان عن أسماء المعينين في مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
السيسي: مفاوضات شرم الشيخ "مشجعة".. وأدعو ترامب لحضور توقيع الاتفاق
شاهدها بالمجان.. تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي
أمطار على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل