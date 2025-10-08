أمطار على هذه المناطق.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل

حار نهارًا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء (بيان بالدرجات)

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة بداية من اليوم الأربعاء، إلى الإثنين 13 أكتوبر 2025، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة في بيان: يسود انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (27:26)، القاهرة الكبرى والوجه البحري (29:28)، جنوب البلاد (35:30).

كما يسود طقس خريفي معتدل الحرارة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلاً.

وتوقعت الهيئة فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الخميس، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ولفتت إلى اضطراب الملاحة البحرية يوم الخميس صباحاً على بعض المناطق من سواحل مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد، حيث تصل سرعة الرياح من 40 إلى 60 كم/س، وارتفاع الأمواج من (3.5:2.5) متر.

وأشارت إلى وجود فرص سقوط أمطار خفيفة يوم الجمعة، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما يوجد نشاط رياح من الخميس إلى الإثنين، على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل.